Coupe Open International de Karaté kyokushin Rue R. Schuman Toulon samedi 29 novembre 2025.
Rue R. Schuman Gymnase du Port Marchand Toulon Var
Début : 2025-11-29 08:30:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-29
Coupe Open International de Karaté kyokushin, Karaté de Full-Contact.
Rue R. Schuman Gymnase du Port Marchand Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 94 20 95 95 accueil-asptt-toulon@orange.fr
English :
International Open Cup for Kyokushin Karate, Full-Contact Karate.
German :
International Open Cup of Kyokushin Karate, Full-Contact Karate.
Italiano :
Coppa Internazionale Open di Karate Kyokushin, Karate a contatto pieno.
Espanol :
Copa Open Internacional de Karate Kyokushin, Karate Full-Contact.
