Coupe Perce-Neige de Patinage Artistique Glisséo Cholet

Coupe Perce-Neige de Patinage Artistique

Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 15:30:00

2026-01-31 2026-02-01

170 patineurs de la zone Nord-Ouest, des moins de 6 ans aux Seniors plus de 19, s’affronteront sur la glace de Glisséo. .

