Coupe Régionale de VTT Trial

Chemin de Roussilles Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Les amateurs de sensations fortes et de sport spectacle ont RV pour une étape incontournable de la Coupe Régionale de VTT Trial. Cette compétition régionale attire chaque année des pilotes venus de toute la région, mais aussi de France et de Suisse.

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Chemin de Roussilles Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 52 09 40

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English :

Thrill-seekers and spectator sports enthusiasts have a date with us for a not-to-be-missed stage of the Coupe Régionale de VTT Trial. Every year, this regional competition attracts riders from all over the region, as well as from France and Switzerland.

L’événement Coupe Régionale de VTT Trial Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire