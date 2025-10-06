COUPERIN – CCM JEAN GAGNANT Limoges

COUPERIN Début : 2026-05-05 à 20:00. Tarif : – euros.

1001 NOTES PRESENTE : COUPERINLa pianiste Natacha Kudritskaya nous invite dans un monde où Couperin rencontre théâtre d’ombres, vidéo et poésie visuelle a été formée à Kyiv puis au Conservatoire de Paris. Amoureuse de la musique française, elle enregistre un disque Rameau salué pour sa finesse et poursuit avec un nouvel album dédié à Couperin.Pour ce projet, chaque pièce devient une histoire : les titres évocateurs de Couperin prennent vie grâce aux ombres de Leslie Laurégo. Une lampe torche, des plantes séchées… et surgissent rêves, souvenirs, enfance.Le spectacle questionne migrations, racines et identité : pourquoi les oiseaux — et les humains — migrent-ils ? Peut-on fuir sans se perdre ?Portée par les vidéos de Laure Delle Piane et Jean-Marc Sainclair, cette création devient une expérience immersive, sensible et poétique, pour tous les âges.Un concert qui s’écoute autant qu’il se regarde.

CCM JEAN GAGNANT 7 Avenue Jean Gagnant 87000 Limoges 87