Coupes de Pâques sur le Circuit Paul Armagnac Circuit Paul Armagnac Nogaro

Coupes de Pâques sur le Circuit Paul Armagnac

Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro Gers

Tarif : 18 – 18 – 40 EUR

entrée générale

samedi 18€

Dimanche 25€

Lundi 25€

Spécial pass 3 jours 40€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Des belles voitures, des courses haletantes, des pilotes de renom, du spectacle… Voilà ce que sont les Coupes de Pâques. Véritable institution dans le monde des sports mécaniques en France, elles accueillent le top niveau hexagonal.

.

Circuit Paul Armagnac 275 avenue André Diviès Nogaro 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 02 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beautiful cars, breathtaking races, famous drivers, great entertainment… That’s what the Easter Cup is all about. A veritable institution in the world of motor sports in France, they welcome the country’s top drivers.

L’événement Coupes de Pâques sur le Circuit Paul Armagnac Nogaro a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan