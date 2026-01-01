Coupes d’Europe Région Sud Femme (ski alpin) Orcières Merlette Orcières

Coupes d’Europe Région Sud Femme (ski alpin)

Orcières Merlette Front de neige des Drapeaux Orcières Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-26 08:30:00

fin : 2026-01-30 17:30:00

Date(s) :

2026-01-26

Orcières Merlette 1850 accueille les épreuves de vitesse des Coupes d’Europe de Ski Alpin sur la splendide piste de descente homologuée FIS Camile Ricou .

.

Orcières Merlette Front de neige des Drapeaux Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Région Sud European Cups Men (alpine skiing)

Orcières Merlette 1850 hosts the speed events of the European Alpine Skiing Cups on the splendid FIS-approved Camile Ricou downhill run.

L’événement Coupes d’Europe Région Sud Femme (ski alpin) Orcières a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme d’Orcières