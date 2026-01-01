Coupes d’Europe Région Sud Femme (ski alpin) Orcières Merlette Orcières
Coupes d’Europe Région Sud Femme (ski alpin) Orcières Merlette Orcières lundi 26 janvier 2026.
Coupes d’Europe Région Sud Femme (ski alpin)
Orcières Merlette Front de neige des Drapeaux Orcières Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-26 08:30:00
fin : 2026-01-30 17:30:00
Date(s) :
2026-01-26
Orcières Merlette 1850 accueille les épreuves de vitesse des Coupes d’Europe de Ski Alpin sur la splendide piste de descente homologuée FIS Camile Ricou .
.
Orcières Merlette Front de neige des Drapeaux Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Région Sud European Cups Men (alpine skiing)
Orcières Merlette 1850 hosts the speed events of the European Alpine Skiing Cups on the splendid FIS-approved Camile Ricou downhill run.
L’événement Coupes d’Europe Région Sud Femme (ski alpin) Orcières a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme d’Orcières