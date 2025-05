Couple en délire – Théâtre de Jeanne Nantes, 29 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-29 20:30 –

Gratuit : non 22 € / 14 € € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Tout public

Comédie écrite, mise en scène et interprétée par Véronique Delille et Jean-Philippe Lallemand. Les tribulations euphoriques d’un couple de choc qui s’est pourtant trouvé, mais qui n’en finit pas de se chercher. Ce spectacle tout public rempli d’énergie met en scène un couple composé de la charmante, mais néanmoins cinglante Véro et de Jean-Phi, un homme-enfant tout en mimiques et monté sur pile électrique, avec qui tout prend des proportions démesurées. De leur rencontre dans un jardin public jusqu’à un mémorable accouchement dans le salon, en passant par le premier rendez-vous et d’autres péripéties, ce duo d’acteurs vous emmènera dans sa folie burlesque et vous prouvera bien que, quitte à s’aimer, autant que ce soit drôle ! Représentations du 28 mai au 7 juin 2025 :mercredi 28 mai 2025 à 20h30jeudi au samedi à 20h30dimanche 1er juin 2025 à 17h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/