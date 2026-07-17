COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA-MONDE #2 ★ ORWELL : 2 + 2 = 5 de Raoul Peck, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA-MONDE #2 ★ ORWELL : 2 + 2 = 5 de Raoul Peck Mardi 21 juillet, 21h00 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T21:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:00:00+02:00

COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA MONDE

★ FOCUS SUR LES FILMS DE LA SAISON QUI NOUS DÉPLACENT

Et si l’été, c’était toujours le temps du voyage, et celui de l’évasion ?

Par leur regard résolument ailleurs, certains films nous ont profondément déplacés au cours de la saison 2025/26. Le Café des images vous propose de (re)voir ces films du monde coups de coeur de la saison.

Avec ce documentaire protéiforme, Raoul Peck décortique les concepts politiques développés par George Orwell dans son roman culte « 1984 » et fait un lien terrifiant avec notre époque.

➡️PROGRAMME

★ Mardi 21 juillet 2026 → 21H • Projection

ORWELL : 2 + 2 = 5 de Raoul Peck

Documentaire • 2026 • États-Unis • 2h00 • VF

1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984.

ORWELL : 2+2=5 plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique : le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui.

Festival de Cannes 2025

➡️LES AUTRES FILMS DU PROGRAMME

★ Mardi 14 juillet 2026 • LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT de Hasan Hadi

★ Mardi 21 juillet 2026 • ORWELL : 2 + 2 = 5 de Raoul Peck

★ Mardi 28 juillet 2026 • OUI (Yes) de Nadav Lapid

★ Mardi 4 août 2026 • SORDA de Eva Libertad García

★ Mardi 11 août 2026 • DAO d’Alain Gomis

★ Mardi 18 août 2026 • L’AGENT SECRET (O Agente Secreto) de Kleber Mendonça Filho

★ Mardi 25 août 2026 • LA VOIX DE HIND RAJAB (Sawt Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F585514/D1784660400/VO/251394/ »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma