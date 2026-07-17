COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA-MONDE #3 ★ OUI DE NADAV LAPID, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA-MONDE #3 ★ OUI DE NADAV LAPID Mardi 28 juillet, 21h00 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T21:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T21:00:00+02:00 – 2026-07-28T23:30:00+02:00

COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA MONDE

★ FOCUS SUR LES FILMS DE LA SAISON QUI NOUS DÉPLACENT

Et si l’été, c’était toujours le temps du voyage, et celui de l’évasion ?

Par leur regard résolument ailleurs, certains films nous ont profondément déplacés au cours de la saison 2025/26. Le Café des images vous propose de (re)voir ces films du monde coups de coeur de la saison.

Présenté à la Quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes 2025, Oui du cinéaste israélien Nadav Lapid, résidant désormais en France et opposant au gouvernement de Tel-Aviv, est un film étourdissant, aussi fiévreux et torturé que la société ivre de vengeance avec laquelle il entend rompre, après le 7 octobre et les massacres à Gaza.

➡️PROGRAMME

★ Mardi 28 juillet 2026 → 21H • Projection

OUI de Nadav Lapid

Fiction • 2025 • France, Allemagne, Israël, Chypre • 2h30 • VF

Israël au lendemain du 7 octobre. Y., musicien de jazz précaire, et sa femme Jasmine, danseuse, donnent leur art, leur âme et leur corps aux plus offrants, apportent plaisir et consolation à leur pays qui saigne. Bientôt, Y. se voit confier une mission de la plus haute importance : mettre en musique un nouvel hymne national.

Festival de Cannes 2025 • Quinzaine des cinéastes

➡️DÉCOUVRIR TOUT LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

★ Mardi 14 juillet 2026 • LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT de Hasan Hadi

★ Mardi 21 juillet 2026 • ORWELL : 2 + 2 = 5 de Raoul Peck

★ Mardi 28 juillet 2026 • OUI (Yes) de Nadav Lapid

★ Mardi 4 août 2026 • SORDA de Eva Libertad García

★ Mardi 11 août 2026 • DAO d’Alain Gomis

★ Mardi 18 août 2026 • L’AGENT SECRET (O Agente Secreto) de Kleber Mendonça Filho

★ Mardi 25 août 2026 • LA VOIX DE HIND RAJAB (Sawt Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F580360/D1785265200/VO »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma