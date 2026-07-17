COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA-MONDE #4 ★ SORDA de Eva Libertad García, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA-MONDE #4 ★ SORDA de Eva Libertad García Mardi 4 août, 21h00 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T21:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:40:00+02:00

Fin : 2026-08-04T21:00:00+02:00 – 2026-08-04T22:40:00+02:00

COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA MONDE

★ FOCUS SUR LES FILMS DE LA SAISON QUI NOUS DÉPLACENT

Et si l’été, c’était toujours le temps du voyage, et celui de l’évasion ?

Par leur regard résolument ailleurs, certains films nous ont profondément déplacés au cours de la saison 2025/26. Le Café des images vous propose de (re)voir ces films du monde coups de coeur de la saison.

Présenté à la Quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes 2025, Oui du cinéaste israélien Nadav Lapid, résidant désormais en France et opposant au gouvernement de Tel-Aviv, est un film étourdissant, aussi fiévreux et torturé que la société ivre de vengeance avec laquelle il entend rompre, après le 7 octobre et les massacres à Gaza.

➡️PROGRAMME

★ Mardi 4 août 2026 → 21H • Projection

SORDA de Eva Libertad García

Fiction • 2026 • Espagne • 1h40 • VOSTfr

Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui et heureux malgré leur différence. Mais la naissance de leur premier enfant inquiète Angela : saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie si souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?

Cérémonie Goya 2026 • Meilleur Premier film, Meilleur espoir féminin, Meilleur Acteur dans un second rôle

Berlinale 2025 • Prix du Public Panorama

Toutes les séances sont sous-titrées pour sourd·es et malentendant·es (SME), accessibles en audiodescription (AD) et audio sous-titrées (VAST)

➡️DÉCOUVRIR TOUT LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

★ Mardi 14 juillet 2026 • LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT de Hasan Hadi

★ Mardi 21 juillet 2026 • ORWELL : 2 + 2 = 5 de Raoul Peck

★ Mardi 28 juillet 2026 • OUI (Yes) de Nadav Lapid

★ Mardi 4 août 2026 • SORDA de Eva Libertad García

★ Mardi 11 août 2026 • DAO d’Alain Gomis

★ Mardi 18 août 2026 • L’AGENT SECRET (O Agente Secreto) de Kleber Mendonça Filho

★ Mardi 25 août 2026 • LA VOIX DE HIND RAJAB (Sawt Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F608030/D1785870000/VO »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

Cinéma