COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA-MONDE #7 ★ LA VOIX DE HIND RAJAB de Kaouther Ben Hania, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA-MONDE #7 ★ LA VOIX DE HIND RAJAB de Kaouther Ben Hania Mardi 25 août, 21h00 Café des images Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T21:00:00+02:00 – 2026-08-25T22:29:00+02:00

Fin : 2026-08-25T21:00:00+02:00 – 2026-08-25T22:29:00+02:00

COUPS DE ❤️ D’UN CINÉMA MONDE

★ FOCUS SUR LES FILMS DE LA SAISON QUI NOUS DÉPLACENT

Et si l’été, c’était toujours le temps du voyage, et celui de l’évasion ?

Par leur regard résolument ailleurs, certains films nous ont profondément déplacés au cours de la saison 2025/26. Le Café des images vous propose de (re)voir ces films du monde coups de coeur de la saison.

Récompensé par le Lion d’argent à la Mostra de Venise où il a été très longuement ovationné, La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania est certainement l’un des films les plus marquants de l’année. Deux ans après Les Filles d’Olfa, la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania renoue avec le docu-fiction pour raconter l’histoire tragique de cette petite fille palestine, et avec elle, celle de tant d’autres enfants.

➡️PROGRAMME

★ Mardi 25 août 2026 → 21H • Projection

LA VOIX DE HIND RAJAB (Sawt Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania

Fiction • 2025 • Tunisie, France • 1h29 • VOSTfr

29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de six ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu’on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s’appelait Hind Rajab.

Mostra de Venise 2025 • Lion d’Argent, Grand Prix du Jury

Festival San Sebastian 2024 • Prix du Public

➡️LES AUTRES FILMS DU PROGRAMME

★ Mardi 14 juillet 2026 • LE GÂTEAU DU PRÉSIDENT de Hasan Hadi

★ Mardi 21 juillet 2026 • ORWELL : 2 + 2 = 5 de Raoul Peck

★ Mardi 28 juillet 2026 • OUI (Yes) de Nadav Lapid

★ Mardi 4 août 2026 • SORDA de Eva Libertad García

★ Mardi 11 août 2026 • DAO d’Alain Gomis

★ Mardi 18 août 2026 • L’AGENT SECRET (O Agente Secreto) de Kleber Mendonça Filho

★ Mardi 25 août 2026 • LA VOIX DE HIND RAJAB (Sawt Hind Rajab) de Kaouther Ben Hania

Café des images 4 square du théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie 0231453470 https://cafedesimages.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://cafedesimages-vad.cotecine.fr/reserver/F628752/D1787684400/VO »}] Le Café des images, un cinéma-monde aux horizons ouverts

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Le Café des images aime les belles histoires…

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