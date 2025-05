Coups de cœur de la librairie La Folle Avoine à La Bastide l’Evêque – Le Bas Ségala, 17 juin 2025 07:00, Le Bas Ségala.

Aveyron

Coups de cœur de la librairie La Folle Avoine à La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron

Début : Mardi 2025-06-17

2025-06-17

Venez découvrir une sélection de nouveautés littéraires pour petits et grands ! Un moment convivial pour échanger et découvrir des pépites dénichées par Muriel, libraire de la Folle Avoine.

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr

English :

Come and discover a selection of new literary releases for young and old! It’s a great opportunity to exchange ideas and discover nuggets unearthed by Muriel, bookseller at La Folle Avoine.

German :

Entdecken Sie eine Auswahl an literarischen Neuerscheinungen für Groß und Klein! Ein geselliger Moment, um sich auszutauschen und Nuggets zu entdecken, die von Muriel, der Buchhändlerin von Folle Avoine, aufgespürt wurden.

Italiano :

Venite a scoprire una selezione di novità letterarie per grandi e piccini! È un’ottima occasione per chiacchierare e scoprire le chicche portate alla luce da Muriel, libraia de La Folle Avoine.

Espanol :

Venga a descubrir una selección de novedades literarias para grandes y pequeños Es una buena ocasión para charlar y descubrir las pepitas desenterradas por Muriel, librera de La Folle Avoine.

