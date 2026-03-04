Coups de cœur des bénévoles – L’hybride, Lille, L’hybride, Lille

Coups de cœur des bénévoles – L’hybride, Lille Jeudi 30 avril, 20h30 L’hybride Nord

Le saviez-vous : la programmation de la 25e édition du Festival International du Court Métrage de Lille – organisé par les Rencontres Audiovisuelles en septembre 2025 – a été réalisée avec l’aide de 21 bénévoles passionné·e·s. Le temps d’une soirée spéciale, ils vous proposent un programme de films coups de cœur constitué à partir des centaines de courts métrages visionnés. L’occasion idéale de découvrir une autre facette du Festival !

Dès 16 ans.

Durée de la projection : 1h30 env.

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.

Coup de cœur des bénévoles