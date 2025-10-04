Coups de cœur en folie Bibliothèque André Malraux Saint-Brieuc

Coups de cœur en folie Bibliothèque André Malraux Saint-Brieuc samedi 4 octobre 2025.

Coups de cœur en folie Samedi 4 octobre, 16h00 Bibliothèque André Malraux Côtes d’Armor

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

La rentrée littéraire de Rosalie, libraire du Bojangles Café Librairie

Bibliothèque André Malraux 44 Rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes d’Armor Bretagne 0296625519 https://mediathequesdelabaie.fr/

La rentrée littéraire de Rosalie, libraire du Bojangles Café Librairie

Rosalie/Bojangles