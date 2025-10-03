Coups de coeur en folie ! La Minotheque Bouvron

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T21:00:00

Fin : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T21:00:00

Une soirée de folie vous attend !

À la façon du jeu Time’s Up, venez tenter de faire découvrir vos livres coups de coeur aux autres joueurs.

Une soirée pour partager nos livres en jouant et avec un brin de folie !

Pas besoin de connaître le jeu initial, on vous explique tout sur place !

Ouverte à toutes et tous. Enfants, ados et adultes.

N’hésitez pas à apporter un encas à partager pour la convivialité !

La Minotheque 21 bis rue louis guihot 44130 Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

