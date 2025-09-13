Coups de coeur et cie Médiathèque de Mellac Tréméven
Coups de coeur et cie Médiathèque de Mellac Tréméven samedi 13 septembre 2025.
Médiathèque de Mellac 4 Place de l'Église Tréméven Finistère
Début : 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-13 11:30:00
2025-09-13
Venez partager vos derniers coups de cœur livres, dvd, série …
Un bon moment d’échange et de partage en perspective avec l’équipe L@ Passerelle ! .
Médiathèque de Mellac 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16
