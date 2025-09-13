Coups de coeur et cie Médiathèque de Mellac Tréméven

Coups de coeur et cie Médiathèque de Mellac Tréméven samedi 13 septembre 2025.

Médiathèque de Mellac 4 Place de l’Église Tréméven Finistère

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-13 11:30:00

2025-09-13

Venez partager vos derniers coups de cœur livres, dvd, série …

Un bon moment d’échange et de partage en perspective avec l’équipe L@ Passerelle ! .

Médiathèque de Mellac 4 Place de l’Église Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 91 16

