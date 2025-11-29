COUPS DE COEUR JEUNESSE Mayenne

COUPS DE COEUR JEUNESSE

396 rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Découvrez les coups de cœur jeunesse de l’équipe de la médiathèque

Autour d’un petit-déjeuner gourmand, venez découvrir les coups de cœur jeunesse de l’équipe de la médiathèque. Jeux, BD, romans, musique, films, albums… Ce sera l’occasion de trouver des idées pour préparer vos cadeaux de fin d’année !

Sans inscription. Tout public. .

English :

Discover the children’s favourites from the media library team

German :

Entdecken Sie die Favoriten des Teams der Mediathek für Jugendliche

Italiano :

Scoprite i preferiti dai bambini del team della mediateca

Espanol :

Descubra los favoritos de los niños del equipo de la mediateca

