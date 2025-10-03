Coups de pouce numériques Bibliothèque Georges Brassens Paris

Coups de pouce numériques Bibliothèque Georges Brassens Paris vendredi 3 octobre 2025.

Un conseiller numérique est présent à la bibliothèque le vendredi matin, tous les 15 jours, de 10h à 12h. Pour toutes et tous, sur inscription !

Dates des prochaines séances :

– les vendredis 3 et 17 octobre

– les vendredis 7 et 21 novembre

– les vendredis 5 et 19 décembre

Des créneaux de 30 minutes pour tous vos problèmes numériques (téléphone, ordinateur portable, mail, bibliothèque numérique…).

gratuit

Sur inscription à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Tout public.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr