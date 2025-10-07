Coupures Cie la poursuite du bleu / Le Théâtre Laval

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Théâtre

Aussi drôle que féroce, aussi vive qu’intelligente, une satire politique à l’énergie ravageuse.

Ce soir, dans l’assistance, personne n’y comprend plus rien… Comment Frédéric, agriculteur engagé et maire écolo d’une petite commune rurale, élu pour son programme de protection de la nature et du vivant, a pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais dans sa commune ?

Remontant le fil de cette prise de décision apparemment incompréhensible, la pièce va interroger notre place de citoyens au cœur du débat démocratique. D’une énergie rare et d’une folle ingéniosité, la comédie satirique se mêle à la fable politique pour mieux faire résonner notre époque. Du théâtre superbement engagé, porté par six interprètes en état de grâce.

• Mardi 7 octobre à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 12 ans

• 16€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 13€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

