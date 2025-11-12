« Coupures » : quand l’écologie devient un casse-tête démocratique Théâtre de la Concorde Paris

« Coupures » : quand l’écologie devient un casse-tête démocratique Théâtre de la Concorde Paris mercredi 12 novembre 2025.

Frédéric, jeune maire écologiste d’une commune rurale, rêve de pistes cyclables, de musique débranchée et d’agriculture bio. Mais voilà qu’il décide, seul, de faire installer des antennes-relais dans tout le village. Trahison ? Compromis ? Manipulation ? À mesure que le débat se dérobe et que la décision échappe aux habitants, la comédie se transforme en tragédie douce-amère sur l’impuissance démocratique.

Samuel Valensi et Paul Eloi Forget interrogent dans cette pièce la place du public, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique. En mêlant farce, satire politique, théâtre documentaire et mise en abîme du pouvoir, cette pièce joue avec les nerfs, et avec l’intelligence, d’un public invité à se penser non pas seulement spectateur, mais partie prenante.

On sort ragaillardi d’un théâtre capable de réveiller la société. Télérama, TTT

Chaque représentation de Coupures est suivie d’un échange avec l’équipe artistique, pour rouvrir collectivement les débats trop souvent clos à notre place. Une manière d’expérimenter ensemble un théâtre qui fait levier sur le réel.

Le spectacle à ne pas manquer cette saison Paris Match,

Avec humour et lucidité, ce spectacle démonte les rouages du pouvoir local, des décisions prises en catimini, et de la fracture croissante entre élus et citoyens.

Du mercredi 12 novembre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

payant

De 8€ à 25€

Tarifs gratuits

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T22:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-12T20:00:00+02:00_2025-11-12T21:30:00+02:00;2025-11-13T20:00:00+02:00_2025-11-13T21:30:00+02:00;2025-11-14T20:00:00+02:00_2025-11-14T21:30:00+02:00;2025-11-15T20:00:00+02:00_2025-11-15T21:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/evenements/coupures-2/