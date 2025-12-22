Coupures Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 16:00 – 17:20

Gratuit : non 14€50 Tarif plein : 14€50Tarif COS : 10€50Tarif réduit : 9€50Tarif adhérent : 7€50 Adulte, En famille

Ce soir, rendez-vous à la salle polyvalente pour une réunion publique. Frédéric, jeune maire écologiste, agriculteur et père de famille, vous racontera les défis qu’il a relevés pour s’opposer au déploiement d’antennes 5G sur votre commune… Mais y parviendra-t-il ? Dans un enchaînement haletant de flashbacks, une trentaine de personnages, tantôt drôles tantôt touchants, se succèdent pour donner vie à cette intrigue. Cette comédie satirique interroge notre rôle de citoyen dans le débat démocratique. À partir de 8 ans | Durée : 1h20 Auteur.ice : Paul-Eloi Forget & Samuel ValensiCompagnie : La prise multipleMise en scène : Timothée Godineau – Le RoyAssistante à la mise en scène : Louise ChevarinComédienn.es : Fabien Godineau – Le Roy, Anaïs Sendoa, Gwénaëlle Seillé – Sulmont, Marie Trouzeau & Bruno ThomasCréation lumière : Justine Blanvillain

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

