COUR BOUILLON Les carottes sont cuites

Terrain de convivialité, Centre Léo Lagrange Épinal mercredi 27 août 2025.

Terrain de convivialité, Centre Léo Lagrange 6 Rue Salvador-Allende Épinal Vosges

Gratuit

Gratuit

Mercredi 2025-08-27 18:30:00

2025-08-27

2025-08-27

La Compagnie des Joli(e)s Mômes reprendra la route cet été avec un tout nouveau spectacle.

La recette est simple et efficace

– Un spectacle en plein air, à voir en famille ou entre amis, un soir d’été.

– Une place, des bancs, au coeur de 16 villages et quartiers

– Une entrée libre pour permettre à tous de participer

– Une ambiance chaleureuse et festive

Vous ne connaissez pas encore les Joli(e)s Mômes ?

C’est l’occasion de découvrir !

Depuis plus de 20 ans maintenant, ils nous proposent des créations théâtrales fraîches et pas bêtes, où l’on navigue entre rire, rêve et émotion. Même pas besoin d’être fan de Molière pour y trouver son compte. Les Joli(e)s Mômes garantissent un bon moment pour tous, sans exception !

L’histoire

C’est l’histoire de trois reines rigolotes, reines de trois royaumes fantasques.

C’est l’histoire d’un ennemi sanguinaire mais qui a bien des faiblesses.

C’est une histoire de guerre et d’amour, comme toujours.

Spectacle comprenant combats extraordinaires, situations cocasses et bêtises, évidemment !

Qui, qui, qui ?

L’équipe artistique professionnelle de la Compagnie est plus en forme que jamais

Metteur en scène, comédiennes, auteure, scénographe et musicien. Et nous accueillons 3 apprentis comédiens en sus. Pour un résultat détonnant !

Écriture, Louise Fetet

Mise en scène, Marc Allieri

Scénographie, Guérin Philippe

Avec Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto et Louise Fetet, comédiennes

Et Damien Mougel, Clément Perez et Maëlle Girot, apprentis comédiens.Tout public

+33 3 72 54 04 06

English :

The Compagnie des Joli(e)s Mômes will be back on the road this summer with a brand new show.

The recipe is simple and effective:

– An open-air show for families and friends to enjoy on a summer’s evening.

– A square, benches, in the heart of 16 villages and neighborhoods

– Free admission, so everyone can join in

– A warm, festive atmosphere

Not yet familiar with Joli(e)s Mômes?

Now’s your chance to find out!

For over 20 years now, they’ve been bringing us fresh, no-nonsense theatrical creations, where laughter, dreams and emotion are the order of the day. You don’t even have to be a fan of Molière to enjoy them. Les Joli(e)s Mômes guarantee a good time for everyone, without exception!

The story

It’s the story of three funny queens, queens of three whimsical kingdoms.

It’s the story of a bloodthirsty enemy with many weaknesses.

It’s a story of war and love, as always.

A show featuring extraordinary battles, comical situations and silliness, of course!

Who, who, who?

The Compagnie?s professional artistic team is in better shape than ever:

Director, actors, author, set designer and musician. And we welcome 3 apprentice actors as well. For an explosive result!

Writing, Louise Fetet

Director, Marc Allieri

Set design, Guérin Philippe

With Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto and Louise Fetet, actresses

And Damien Mougel, Clément Perez and Maëlle Girot, apprentice actors.

German :

Die Compagnie des Joli(e)s Mômes wird diesen Sommer mit einer ganz neuen Show wieder auf Tour gehen.

Das Rezept ist einfach und wirksam:

– Eine Aufführung unter freiem Himmel, die man sich an einem Sommerabend mit der Familie oder mit Freunden ansehen kann.

– Ein Platz, Bänke, im Herzen von 16 Dörfern und Stadtvierteln

– Freier Eintritt, um allen die Teilnahme zu ermöglichen

– Eine warme und festliche Atmosphäre

Sie kennen die Joli(e)s Mômes noch nicht?

Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, es herauszufinden!

Seit mehr als 20 Jahren bieten sie uns frische und nicht alberne Theaterstücke, in denen man zwischen Lachen, Träumen und Emotionen navigieren kann. Man muss nicht einmal ein Fan von Molière sein, um auf seine Kosten zu kommen. Die Joli(e)s Mômes garantieren eine gute Zeit für alle, ohne Ausnahme!

Die Geschichte

Es ist die Geschichte von drei lustigen Königinnen, die Königinnen von drei fantasievollen Königreichen sind.

Es ist die Geschichte eines blutrünstigen Feindes, der jedoch viele Schwächen hat.

Es ist eine Geschichte über Krieg und Liebe, wie immer.

Ein Spektakel mit außergewöhnlichen Kämpfen, komischen Situationen und natürlich viel Unsinn!

Wer, wer, wer?

Das professionelle künstlerische Team der Compagnie ist besser denn je in Form:

Regisseur, Schauspielerinnen, Autorin, Bühnenbildner und Musiker. Und wir begrüßen zusätzlich drei Schauspiel-Lehrlinge. Für ein explosives Ergebnis!

Schriftsteller, Louise Fetet

Regie, Marc Allieri

Bühnenbild, Guérin Philippe

Mit Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto und Louise Fetet, Schauspielerinnen

Und Damien Mougel, Clément Perez und Maëlle Girot, Schauspielschüler.

Italiano :

La Compagnie des Joli(e)s Mômes tornerà in strada quest’estate con un nuovo spettacolo.

La ricetta è semplice ed efficace:

– Uno spettacolo all’aperto, da vedere con la famiglia e gli amici in una sera d’estate.

– Una piazza, delle panchine, nel cuore di 16 villaggi e quartieri

– Ingresso gratuito per consentire a tutti di partecipare

– Un’atmosfera calda e festosa

Non avete ancora sentito parlare di Joli(e)s Mômes?

Questa è l’occasione per scoprirlo!

Da oltre 20 anni ci portano creazioni teatrali fresche e senza fronzoli, un mix di risate, sogni ed emozioni. Non è nemmeno necessario essere un fan di Molière per goderne. Les Joli(e)s Mômes garantiscono il divertimento di tutti, nessuno escluso!

La storia

Questa è la storia di tre buffe regine, regine di tre regni stravaganti.

È la storia di un nemico assetato di sangue e con molte debolezze.

È una storia di guerra e amore, come sempre.

Uno spettacolo caratterizzato da battaglie straordinarie, situazioni comiche e, naturalmente, da una grande allegria!

Chi, chi, chi?

Il team artistico professionale della Compagnie è più in forma che mai:

Regista, attori, autore, scenografo e musicista. E abbiamo aggiunto 3 apprendisti attori. Per un risultato esplosivo!

Scritto da Louise Fetet

Regia, Marc Allieri

Scenografia, Guérin Philippe

Con Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto e Louise Fetet, attrici

E Damien Mougel, Clément Perez e Maëlle Girot, apprendisti attori.

Espanol :

La Compagnie des Joli(e)s Mômes volverá a la carretera este verano con un nuevo espectáculo.

La receta es sencilla y eficaz:

– Un espectáculo al aire libre, para ver con la familia y los amigos en una tarde de verano.

– Una plaza, bancos, en el corazón de 16 pueblos y barrios

– Entrada gratuita para que todo el mundo pueda participar

– Un ambiente cálido y festivo

¿Aún no conoce Joli(e)s Mômes?

Ahora tiene la oportunidad de descubrirlo

Desde hace más de 20 años, nos ofrecen creaciones teatrales frescas y sin complejos, mezcla de risas, sueños y emoción. Ni siquiera hace falta ser un fan de Molière para disfrutar. Les Joli(e)s Mômes garantizan un buen rato para todos, ¡sin excepción!

La historia

Esta es la historia de tres reinas divertidas, reinas de tres reinos caprichosos.

Es la historia de un enemigo sanguinario con muchas debilidades.

Es una historia de guerra y amor, como siempre.

Un espectáculo con batallas extraordinarias, situaciones cómicas y, por supuesto, ¡tonterías!

¿Quién, quién, quién?

El equipo artístico profesional de la Compagnie está en mejor forma que nunca:

Director, actores, autor, escenógrafo y músico. Y hemos añadido 3 aprendices de actor. ¡Para un resultado explosivo!

Escrita por Louise Fetet

Director, Marc Allieri

Escenografía, Guérin Philippe

Con Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto y Louise Fetet, actrices

Y Damien Mougel, Clément Perez y Maëlle Girot, aprendices de actores.

