Cour de couture Projet libre Châteauroux

Cour de couture Projet libre Châteauroux jeudi 16 octobre 2025.

Cour de couture Projet libre

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux Indre

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-16

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-10-16

L’atelier des petits vous propose des cours de coutures tous les jeudis soirs !

C’est à vous d’apporter votre matériel, sur réservation uniquement. Enfant à partir de 9 ans. 29 .

9 Rue du Général Bertrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 19 22 18 contact@atelierdespetits.com

English :

L’atelier des petits offers a workshop to learn how to use a sewing machine and make a cushion cover.

German :

Das Atelier der Kleinen bietet Ihnen einen Workshop an, in dem Sie lernen, wie man eine Nähmaschine bedient und einen Kissenbezug herstellt.

Italiano :

L’atelier des petits offre un laboratorio per imparare a usare la macchina da cucire e a realizzare un copricuscino.

Espanol :

L’atelier des petits ofrece un taller para aprender a utilizar la máquina de coser y confeccionar una funda de cojín.

L’événement Cour de couture Projet libre Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme