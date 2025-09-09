COUR DE KARATE- ENFANTS Rue de la Fontaine du Bourg Montréjeau

Rue de la Fontaine du Bourg GYMNASE MUNICIPAL Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-09-09 18:00:00

fin : 2025-10-07 19:00:00

2025-09-09 2025-09-13 2025-09-16 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-27 2025-09-30 2025-10-04 2025-10-07

Découvrez le Karaté Club d’Okinawa l’art martial pour tous !

Le Karaté Club d’Okinawa vous ouvre les portes de son dojo pour des séances dynamiques et tout public. Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, venez développer votre maîtrise des arts martiaux dans une ambiance conviviale et bienveillante. .

+33 6 76 41 57 83

English :

Discover the Okinawa Karate Club: a martial art for everyone!

German :

Entdecken Sie den Okinawa Karate Club: Kampfkunst für alle!

Italiano :

Scoprite l’Okinawa Karate Club: un’arte marziale per tutti!

Espanol :

Descubra el Okinawa Karate Club: ¡un arte marcial para todos!

