Cour de self défense Wasselonne

Cour de self défense Wasselonne samedi 22 novembre 2025.

Cour de self défense

Rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22 14:00:00

Samedi 22 novembre à 14h et dimanche 23 novembre à 20h, au dojo du complexe sportif

Self défense animé par le club Arts Martiaux Pays de La Mossig, dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

Organisé par l’AGF Wasselonne.

Gratuit et sur inscription wasselonne@agf67.fr 0 .

Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr

