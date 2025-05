ANNIBAL ET SES ELEPHANTS / Georgia – Cour des Lilas Nanterre, 7 juin 2025, Nanterre.

Une enquête policière retraçant la jeunesse d’une jeune fille à travers les témoignages d’une presque vingtaine de

personnages hauts en couleur. Chaque rencontre donne lieu à une vignette qui dévoile différents pans de la nature

humaine, de la meilleure à la pire et une société où les rapports homme/femme

subissent de sérieuses turbulences. Le détective chargé de l’enquête n’en sortira pas indemne, pas plus que le public !

Adaptation Frédéric Fort d’après Georgia de Sylvia d’Howard Fast Mise en scène et direction Evelyne Fagnen et Christophe Patty Avec Peggy Dias, Myriam

Loucif, Thomas Bacon Lorent, Jonathan Fussi, Thierry Lorent

Les Noctambules, fabrique de cirque et Parade(s), festival des arts de la rue

de la ville de Nanterre, avec le soutien du réseau Actes If et de la Métropole

du Grand Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 22h30 à 23h45

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Cour des Lilas 21 rue Thomas-Lemaître 92000 Nanterre

https://parades.nanterre.fr +33141379420 arenesdenanterre@free.fr https://www.facebook.com/parades.nanterre/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/parades.nanterre/?locale=fr_FR

Polar masqué – Une enquête policière retraçant la jeunesse d’une jeune fille