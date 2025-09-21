Cour du Corbeau, visite guidée d’un hôtel du XVIᵉ siècle Cour du Corbeau Strasbourg

Cour du Corbeau, visite guidée d’un hôtel du XVIᵉ siècle Dimanche 21 septembre, 17h00, 18h00 Cour du Corbeau Bas-Rhin

Visite limitée à 20 personnes. Listing nominatif.

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Plongez au cœur de l’histoire de « La Cour du Corbeau », un hôtel emblématique du XVIᵉ siècle, également connu sous le nom de « Zum Rappen ». Découvrez son passé fascinant, depuis sa création en 1528 jusqu’à sa fermeture en 1854.

Cour du Corbeau 6 Rue des Couples, 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://www.cour-corbeau.com [{« type »: « email », « value »: « c.huilier@sogeho.com »}] En 1528, « La Cour du Corbeau » abritait un hôtel sous le nom de « Zum Rappen ». Il semblerait cependant qu’une auberge ou un relais de poste y ait été installé auparavant. C’est l’un des rares ensembles architecturaux qui, dès son origine, fut édifié pour devenir un hôtel. Exploité durant plus de trois siècles, il ne ferma ses portes qu’en 1854. Durant cette longue période, l’auberge « Zum Rappen » accueillit des voyageurs célèbres, dont le duc de Bavière en 1570, le général suédois Gustav Horn en 1632 et le maréchal de Turenne en 1647, pour ne citer qu’eux. Certains y laissèrent des écrits, comme en 1664 le duc de Chevreuse, accompagné de Balthasar de Monconys, qui fut ébloui par la beauté des seaux en cuivre ciselés servant à puiser l’eau des puits et des fontaines publiques. D’autres préférèrent y séjourner incognito, comme l’empereur d’Allemagne Joseph II ou le roi de Prusse Frédéric le Grand.

En 1852, peu avant la fermeture de l’hostellerie, une partie des bâtiments fut occupée par la verrerie « Ott Frères », qui préserva la magie de ce lieu durant près de 130 ans. En 1871, un passementier nommé Seitz s’installa dans la Cour ; l’un de ses clients fut le Shah d’Iran.

En 1930, la « Cour du Corbeau » fut classée au titre des monuments historiques. Après le départ de la verrerie en 1982, la Cour du Corbeau fut laissée à l’abandon.

En 2006, le pool constitué de « Scharf Immobilier », « Foncière de la Montagne Verte » et « Histoire & Patrimoine » acquit l’ensemble architectural dit « La Cour du Corbeau ». En 2007, les travaux de rénovation commencèrent pour une durée de deux ans. Les nouveaux propriétaires se sont attachés à faire revivre son histoire et son cachet d’antan, restaurant ses façades et ses balustres en bois sculpté, retrouvant jusqu’à l’inscription historique de l’établissement gravée dans le bois. Le 1er mai 2009, le nouvel hôtel « Cour du Corbeau » ouvrit ses portes et reprit vie, à l’image de son quartier, qui se réinvente en renouant avec son passé.

