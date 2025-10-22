COUR TOUJOURS Bibliothèque Commer

Bibliothèque 2 rue des Acacias Commer Mayenne

Début : 2025-10-22 10:30:00

Pendant les vacances scolaires, prenez le temps de découvrir des courts-métrages de cinéma d’animation.

Les bibliothèques poussent les murs pour vous accueillir en famille dans un espace cocooning.

Dès 3 ans .

Bibliothèque 2 rue des Acacias Commer 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 mediatheque@legrandnord.fr

English :

During the school vacations, take the time to discover animated short films.

German :

Nehmen Sie sich während der Schulferien Zeit, um Kurzfilme aus dem Bereich des Animationsfilms zu entdecken.

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche, prendetevi il tempo per scoprire i cortometraggi d’animazione.

Espanol :

Durante las vacaciones escolares, tómese su tiempo para descubrir cortometrajes de animación.

