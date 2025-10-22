COUR TOUJOURS Bibliothèque Commer
COUR TOUJOURS Bibliothèque Commer mercredi 22 octobre 2025.
COUR TOUJOURS
Bibliothèque 2 rue des Acacias Commer Mayenne
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Pendant les vacances scolaires, prenez le temps de découvrir des courts-métrages de cinéma d’animation.
Les bibliothèques poussent les murs pour vous accueillir en famille dans un espace cocooning.
Dès 3 ans .
Bibliothèque 2 rue des Acacias Commer 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81 mediatheque@legrandnord.fr
English :
During the school vacations, take the time to discover animated short films.
German :
Nehmen Sie sich während der Schulferien Zeit, um Kurzfilme aus dem Bereich des Animationsfilms zu entdecken.
Italiano :
Durante le vacanze scolastiche, prendetevi il tempo per scoprire i cortometraggi d’animazione.
Espanol :
Durante las vacaciones escolares, tómese su tiempo para descubrir cortometrajes de animación.
