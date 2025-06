Courant d’air: lectures pour les petits Portes-lès-Valence 10 juillet 2025 07:00

Drôme

Courant d’air: lectures pour les petits Patio du centre culturel Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Bien installés entre ombre et soleil dans le patio du Centre culturel Louis Aragon à Portes-lès-Valence, venez écouter les histoires lues par Isabelle.

Patio du centre culturel Louis Aragon

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

English :

Tucked away between sun and shade on the patio of the Centre culturel Louis Aragon in Portes-lès-Valence, come and listen to stories read by Isabelle.

German :

Machen Sie es sich zwischen Schatten und Sonne im Innenhof des Centre culturel Louis Aragon in Portes-lès-Valence bequem und lauschen Sie den von Isabelle vorgelesenen Geschichten.

Italiano :

Tra sole e ombra, nel patio del Centro culturale Louis Aragon di Portes-lès-Valence, venite ad ascoltare le storie lette da Isabelle.

Espanol :

Entre sol y sombra, en el patio del Centro Cultural Louis Aragon de Portes-lès-Valence, venga a escuchar los cuentos leídos por Isabelle.

