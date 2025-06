Courant d’air: Les vacances de Pina Loches Sous le cèdres Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence 8 juillet 2025 19:00

Drôme

Début : Mardi 2025-07-08 19:00:00

Rendez-vous juste à côté de la médiathèque, au square de la lecture, pour le spectacle de Lucile Schlieper de la compagnie [Sans Contours].

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

English :

Meet us right next to the Médiathèque, in the Square de la Lecture, for a show by Lucile Schlieper from the company [Sans Contours].

German :

Wir treffen uns gleich neben der Mediathek, am Square de la lecture, für die Aufführung von Lucile Schlieper von der Kompanie [Sans Contours].

Italiano :

Incontrate Lucile Schlieper dell’azienda [Sans Contours] in Square de la Lecture, proprio accanto alla biblioteca multimediale.

Espanol :

Reúnase con Lucile Schlieper, de la empresa [Sans Contours], en la plaza de la Lecture, justo al lado de la biblioteca multimedia.

