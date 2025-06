Courant d’air: repas partagé sous le cèdre Sous le cèdres Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence 8 juillet 2025 20:00

Drôme

Courant d’air: repas partagé sous le cèdre Sous le cèdres Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

À l’issue du spectacle Les vacances de Pina Loches, pour prolonger ce moment festif, prenons le temps d’un repas partagé. Chacun apporte un plat ou une boisson à partager tous ensemble pour un grand repas convivial !

Sous le cèdres Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

English :

After the show, Les vacances de Pina Loches, let?s extend this festive moment with a shared meal. Everyone brings a dish or a drink to share for a great convivial meal!

German :

Im Anschluss an die Aufführung Les vacances de Pina Loches können Sie bei einem gemeinsamen Essen den festlichen Moment verlängern. Jeder bringt ein Gericht oder ein Getränk mit, das wir dann gemeinsam genießen

Italiano :

Dopo lo spettacolo Les vacances de Pina Loches, prolunghiamo questo momento di festa con un pasto condiviso. Ognuno porta un piatto o una bevanda da condividere per un grande pasto conviviale!

Espanol :

Después del espectáculo, Les vacances de Pina Loches, prolonguemos este momento festivo con una comida compartida. Todo el mundo trae un plato o una bebida para compartir una gran comida de convivencia

