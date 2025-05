Courants d’Arts 2025 I Festival Art Singulier – Authon-du-Perche, 7 juin 2025 11:00, Authon-du-Perche.

Eure-et-Loir

Courants d’Arts 2025 I Festival Art Singulier 2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Début : 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

2025-06-07

La XVIIe édition de Courants d’Arts est de retour à Authon du Perche.

Découvrez l’Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge et Outsider

Un Festival pluriel et singulièrement à part !

30 artistes à découvrir.

L’occasion unique de vous émerveiller et de vous laisser vous surprendre -)

La XVIIe édition de Courants d’Arts est de retour à Authon du Perche du 7 au 9 juin 2025.

« Les A.m.I.s. complice d’une escapade champêtre annuelle, de cet Art si souvent prisonnier des villes, témoins d’une idylle entre un public attentif et une création protéiforme, vaste florilège de propositions décomplexées à la fois dense et pleine d’esprit où la dimension de liberté et d’intensité fait écho à la dimension discursive du génie créateur de l’artiste, loin des tendances muséales actuelles. »

Découvrez l’Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge et Outsider

Un Festival pluriel et singulièrement à part avec trentaine d’artistes à découvrir.

Expo 11h à 18h

L’occasion unique de vous émerveiller -) .

2 Avenue Saint-Exupéry

Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire amisassociation@gmail.com

English :

The XVIIth edition of Courants d’Arts returns to Authon du Perche.

Discover Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge and Outsider

A singularly plural Festival!

30 artists to discover.

A unique opportunity to marvel and be surprised -)

German :

Die XVII. Ausgabe von Courants d’Arts ist wieder in Authon du Perche zu Gast.

Entdecken Sie die Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge und Outsider

Ein pluralistisches und einzigartig apartes Festival!

30 Künstler gibt es zu entdecken.

Die einmalige Gelegenheit, zu staunen und sich überraschen zu lassen -)

Italiano :

La XVII edizione di Courants d’Arts torna a Authon du Perche.

Scoprite l’Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge e Outsider

Un festival plurale e singolarmente diverso!

30 artisti da scoprire.

Un’occasione unica per stupirsi e sorprendersi -)

Espanol :

La XVII edición de Courants d’Arts vuelve a Authon du Perche.

Descubra Art Singulier, Brut, Insolite, Hors Norme, en Marge y Outsider

Un festival plural y singularmente diferente

30 artistas por descubrir.

Una oportunidad única para maravillarse y sorprenderse -)

