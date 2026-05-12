Fozières

COURANTS D’ARTS

5 Rue de la Mairie Fozières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le 27 Juin l’association COURANTS D’ARTS vous donne rendez vous à Fozières pour une soirée exceptionnelle de 17h30 à 23h30.

Dans une ambiance estivale et conviviale, des artistes et artisans d’arts présenteront des créations originales, témoins du talent et du savoir faire de ces passionnés peintures, sculptures, objets artisanaux et pièces uniques .

Le 27 Juin l’association COURANTS D’ARTS vous donne rendez vous à Fozières pour une soirée exceptionnelle de 17h30 à 23h30.

Dans une ambiance estivale et conviviale, des artistes et artisans d’arts présenteront des créations originales, témoins du talent et du savoir faire de ces passionnés peintures, sculptures, objets artisanaux et pièces uniques .

Cette manifestation est une belle occasion d’échanger directement avec les créateurs et de plonger dans leur univers.

Des animations musicales viendront rythmer la soirée , tandis que 2 Food trucks proposerons une offre de restauration sur place. Une buvette sera également à disposition pour compléter ce

moment convivial.

Une sortie idéale pour partager un instant à la fois chaleureux et culturel en famille ou entre amis. .

5 Rue de la Mairie Fozières 34700 Hérault Occitanie +33 7 49 92 62 10 courantsdarts34@gmail.com

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English :

On June 27, the association COURANTS D?ARTS invites you to Fozières for an exceptional evening from 5:30 pm to 11:30 pm.

In a summery, convivial atmosphere, artists and craftsmen will present original creations, testifying to the talent and know-how of these enthusiasts: paintings, sculptures, handcrafted objects and unique pieces.

L’événement COURANTS D’ARTS Fozières a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC