Courants Positifs

Les Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Pour ouvrir la saison artistique 2026 en ce début de printemps, le Domaine de Rocheville accueille l’exposition Courants Positifs de l’artiste Armelle GH (Armelle Gory Hemery).

Plongez dans l’univers sensible et coloré de cette artiste peintre et plasticienne, qui fait la part belle à l’eau et à la nature.

À travers une vingtaine de toiles grand format, Armelle GH nous transporte dans un monde vivant et vibrant, inspiré par la nature et grands espaces, source essentielle de son imaginaire depuis l’enfance. Son travail explore également des scènes de vie, parfois teintées d’humour.

Sa technique de prédilection, le dripping, consiste à laisser couler la peinture sur la toile, générant des formes libres et parfois imprévisibles, propices à la spontanéité et à l’imaginaire.

Dans un second temps, l’artiste intervient par la couleur — pastel ou éclatante — qu’elle applique au gré de ses ressentis.

Avec Courants Positifs, elle nous offre une parenthèse sensible et immersive, une invitation à ralentir, à ressentir et à se reconnecter.

Prolongez l’expérience au Domaine de Rocheville en (re)découvrant ses cuvées en AOP Saumur Blanc, Saumur Rosé, Saumur Champigny, Crémant de Loire et Pétillant naturel Rosé.

PRECISIONS HORAIRES

Du 02/04 au 09/05/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h. .

Les Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00 contact@domaine-de-rocheville.fr

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English :

To open the 2026 art season in early spring, Domaine de Rocheville hosts the Courants Positifs exhibition by artist Armelle GH (Armelle Gory Hemery).

L’événement Courants Positifs Parnay a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME