Courgains en fête Courgains

Courgains Sarthe

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Venez nombreux pour les festivités à Courgains !

Au programme:

Dimanche 13 juillet

– 18h-00h Marché de créateurs et artisans, food-trucks, animations enfants

– 22h30: Retraite aux flambeaux

– 23h Feu d’artifice

– 23h30: Soirée avec Zicmusic

Lundi 14 juillet

– 15h Spectacle pour enfants et adultes « Éducation sentimentale » Gratuit

– 16h30 Jeux traditionnels Gratuit

Infos au 02 43 97 49 15 / 06 60 97 74 24 .

Courgains 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 49 15

English :

Come one, come all for the festivities at Courgains!

German :

Kommen Sie zahlreich zu den Feierlichkeiten in Courgains!

Italiano :

Venite tutti per i festeggiamenti a Courgains!

Espanol :

Venid todos a las fiestas de Courgains

