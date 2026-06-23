Informations pratiques

Courgains

Courgains en fête

Courgains Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Venez nombreux pour les festivités à Courgains !

Au programme:

Lundi 13 juillet

Feu d’artifice et bal

Mardi 14 juillet

Spectacle et jeux traditionnels

Infos au 02 43 97 49 15 .

Courgains 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 49 15

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English :

Come one, come all for the festivities at Courgains!

L’événement Courgains en fête Courgains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Maine Saosnois