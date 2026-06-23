AGENDA · Courgains
Courgains en fête Courgains
lundi 13 juillet 2026 · Courgains
Informations pratiques
Courgains
Courgains en fête
Courgains Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Venez nombreux pour les festivités à Courgains !
Au programme:
Lundi 13 juillet
Feu d’artifice et bal
Mardi 14 juillet
Spectacle et jeux traditionnels
Infos au 02 43 97 49 15 .
Courgains 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 49 15
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English :
Come one, come all for the festivities at Courgains!
L’événement Courgains en fête Courgains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Maine Saosnois