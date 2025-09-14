Courir à Bressolles Bressolles
Courir à Bressolles Bressolles dimanche 14 septembre 2025.
Courir à Bressolles
Bressolles Allier
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Courir à Bressolles” est une manifestation sportive articulée autour de 2 épreuves une de 8 et une de 15 km.
Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes info@courirabressolles.fr
English :
Courir à Bressolles? is a sporting event based around 2 events: an 8 km and a 15 km.
German :
Courir à Bressolles? ist eine Sportveranstaltung, die aus zwei Läufen besteht: einem 8-km- und einem 15-km-Lauf.
Italiano :
Courir à Bressolles è un evento sportivo basato su 2 prove: una di 8 km e una di 15 km.
Espanol :
Courir à Bressolles? es un evento deportivo basado en 2 pruebas: una de 8 km y otra de 15 km.
L’événement Courir à Bressolles Bressolles a été mis à jour le 2025-08-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région