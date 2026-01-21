Courir à Bressolles Bressolles
Courir à Bressolles Bressolles dimanche 13 septembre 2026.
Courir à Bressolles
Bressolles Allier
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
prix suivant le nombre de km choisis.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Permettre à tous les coureurs de pratiquer leur passion en toute sécurité et en découvrant quelques-uns des plus charmants chemins de la commune ; telle est la philosophie de l’équipe organisatrice de “Courir à Bressolles”.
.
Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes info@courirabressolles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The philosophy of the Courir à Bressolles organizing team is to enable all runners to practice their passion in complete safety, while discovering some of the commune?s most charming paths.
L’événement Courir à Bressolles Bressolles a été mis à jour le 2026-01-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région