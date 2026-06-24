Courir à Carignan Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux
Courir à Carignan Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux dimanche 6 septembre 2026.
Carignan-de-Bordeaux
Courir à Carignan
Chemin du Moulin Centre culturel L’Odyssée Carignan-de-Bordeaux Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00
Date(s) :
2026-09-06
La course Courir à Carignan est un moment incontournable de la rentrée et une fête pour notre village. Celle-ci permet à chacune et à chacun de participer à cet événement sportif et convivial avec différents formats qui vous feront découvrir ou redécouvrir les lieux insolites de notre village une marche de 9 km à 9 h, un trail de 19 km à 9 h et un trail de 10 km à 9 h 30. Une course famille (parents/enfants) clôturera l’édition pour le plus grand plaisir des petits et la fierté des plus grands. Ravitaillements sur les trails et à l’arrivée. Inscriptions en ligne et au forum des associations. .
Chemin du Moulin Centre culturel L’Odyssée Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 40 62 95 couriracarignan@gmail.com
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English : Courir à Carignan
L’événement Courir à Carignan Carignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de l’Entre-deux-Mers