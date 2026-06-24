Courir à Carignan Chemin du Moulin Carignan-de-Bordeaux

Carignan-de-Bordeaux

Courir à Carignan

Chemin du Moulin Centre culturel L’Odyssée Carignan-de-Bordeaux Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :

2026-09-06

La course Courir à Carignan est un moment incontournable de la rentrée et une fête pour notre village. Celle-ci permet à chacune et à chacun de participer à cet événement sportif et convivial avec différents formats qui vous feront découvrir ou redécouvrir les lieux insolites de notre village une marche de 9 km à 9 h, un trail de 19 km à 9 h et un trail de 10 km à 9 h 30. Une course famille (parents/enfants) clôturera l’édition pour le plus grand plaisir des petits et la fierté des plus grands. Ravitaillements sur les trails et à l’arrivée. Inscriptions en ligne et au forum des associations. .

Chemin du Moulin Centre culturel L’Odyssée Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 40 62 95 couriracarignan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Courir à Carignan

L’événement Courir à Carignan Carignan-de-Bordeaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de l’Entre-deux-Mers