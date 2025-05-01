COURIR À LA CATASTROPHE – théâtre la Flèche
COURIR À LA CATASTROPHE – théâtre la Flèche mercredi 1 avril 2026.
Courir à la catastrophe est la confession d’un garçon maladroit, anxieux et rêveur, qui tente d’avancer dans une vie désordonnée. Entre chutes, ratés, premiers amours, éveil vertigineux des désirs et secousses familiales, il traverse petites et grandes catastrophes, mais aussi les éclats lumineux qui naissent au milieu du chaos, révélant la beauté de la résilience.
« Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. » Samuel Beckett
Du mercredi 01 avril 2026 au mercredi 03 juin 2026 :
mardi, mercredi
de 21h00 à 22h10
payant Public jeunes et adultes.
https://theatrelafleche.fr/la-saison/courir-a-la-catastrophe/ +33140097040 billetterie@theatrelafleche.fr