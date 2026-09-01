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AGENDA · Lée

Courir à Lée Lée

dimanche 20 septembre 2026 · Lée

Courir à Lée Lée

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
64320 Lée
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
11 11 17 Tarif de base - plein tarif

Lée

Courir à Lée

Lée Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Courir à Lée est de retour en 2026
Au programme; du Trail, de la course, du run and bike et de la marche.
Venez partager entre amis ou en famille ce nouveau CAL 2026 !   .

Lée 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Courir à Lée

L’événement Courir à Lée Lée a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau