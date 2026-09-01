Informations pratiques

Lée

Courir à Lée

Lée Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Courir à Lée est de retour en 2026

Au programme; du Trail, de la course, du run and bike et de la marche.

Venez partager entre amis ou en famille ce nouveau CAL 2026 ! .

Lée 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Courir à Lée

L’événement Courir à Lée Lée a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau