AGENDA · Lée
Courir à Lée Lée
dimanche 20 septembre 2026 · Lée
Informations pratiques
Lée
Courir à Lée
Lée Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 17 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Courir à Lée est de retour en 2026
Au programme; du Trail, de la course, du run and bike et de la marche.
Venez partager entre amis ou en famille ce nouveau CAL 2026 ! .
Lée 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Courir à Lée
L’événement Courir à Lée Lée a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau