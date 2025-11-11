Courir à Pau Stade André Lavie Pau

Courir à Pau

L’association ASM section Course sur Route et Marche organise le 01 février 2026 la 39ème édition de Courir à Pau.

Un événement emblématique pour la Ville de Pau et son territoire, qui regroupe plus de 1000 participants chaque année. Que ce soit pour améliorer votre chrono, vous challenger ou tout simplement passer un bon moment en famille ou entre amis, venez découvrir ce parcours roulant qui se clôt sur la piste du stade André Lavie, devant un public nombreux.

Comme l’année passée des meneurs d’allure seront présents pour vous mener vers votre record ! .

Stade André Lavie Av Doyen Poplawski Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asmpau.cap@gmail.com

