Courir à Saint-Junien Saint-Junien

Courir à Saint-Junien Saint-Junien dimanche 19 octobre 2025.

Courir à Saint-Junien

Stade d’athlétisme Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

L’ASSJ Athlé vous donne rendez-vous pour une journée sportive et conviviale à Saint-Junien ! Courses pour petits et grands, marcheurs ou coureurs, chacun y trouvera son bonheur. Au programme deux courses adultes de 5 et 10 km sur une boucle de 5 km en cœur de ville, des parcours enfants adaptés (900 m et 1,8 km) pour révéler les petits champions, ainsi que deux marches solidaires de 5 et 8,5 km, idéales pour profiter à son rythme. Une belle occasion de partager un moment dynamique, festif et chaleureux, en famille ou entre amis, tout en découvrant la ville autrement. Inscriptions obligatoires auprès de l’association. .

Stade d’athlétisme Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 75 75

English : Courir à Saint-Junien

German : Courir à Saint-Junien

Italiano :

Espanol : Courir à Saint-Junien

L’événement Courir à Saint-Junien Saint-Junien a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Porte Océane du Limousin