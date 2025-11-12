Courir Compiègne

Courir Compiègne mercredi 12 novembre 2025.

Courir

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 17 – 17 – 23

17

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 20:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

À vos marques, prêts… partez ! Découvrez l’histoire vraie du célèbre athlète Emil Zátopek, l’homme le plus rapide sur Terre. Thierry Romanens et le trio électro-jazz Format A’3 racontent à leur façon le parcours unique de ce héros. Une course théâtrale et musicale époustouflante, lancée à pleine vitesse !

Il court vite, Emil. II court si vite que pendant 10 ans, il sera l’humain le plus rapide sur terre. Ses poumons sont-ils anormalement riches en oxygène ? Son coeur est-il hypertrophié ? Même pas. Emil Zátopek est un type normal, mais au destin incroyable ! Surnommé la locomotive tchèque , l’athlète aux 18 records du monde, récompensé de trois médailles d’or aux Jeux olympiques de 1952 à Helsinki, connu une irrésistible ascension, jusqu’à la chute brutale. Le légendaire coureur passera 6 ans aux travaux forcés dans les mines d’uranium, injustement condamné après avoir soutenu Dubcek lors du Printemps de Prague, en 1968.

Le comédien, musicien, poète et chanteur franco-suisse Thierry Romanens transpose le roman de Jean Echenoz à la scène, le faisant détoner d’intensité. Accompagné par une musique cinématique, il dirige les mélodies et les mots pour nous raconter ce récit inouï.

C’est avec mordant, humour et sensibilité que nous suivons à grandes enjambées cette histoire édifiante, marquée par une persévérance et un dépassement de soi hors norme.

Un sommet d’énergie poétique qui vous embarque jusqu’à l’émerveillement.

Courez-y !

Dès 12 ans 17 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

L’événement Courir Compiègne a été mis à jour le 2025-06-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme