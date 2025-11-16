Courir ensemble édition basketball Marseille 5e Arrondissement

Courir ensemble édition basketball

Dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 17h. Place Jean Jaurès Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Dimanche 16 novembre, de 10h à 17h, rendez-vous Place Jean-Jaurès pour une journée sport & sourires.

En partenariat avec la mairie des 1er et 7ème arrondissements, des 4ème et 5ème arrondissements et le Comité des Bouches-du-Rhône de Basketball.Sportifs

Dimanche 16 novembre, de 10h à 17h, rendez-vous Place Jean-Jaurès pour une journée sport & sourires.

En partenariat avec la mairie des 1er et 7ème arrondissements, des 4ème et 5ème arrondissements et le Comité des Bouches-du-Rhône de Basketball.



Terrain de basket 3×3

Tournoi en continu (10h → 17h) — format “victoire limitée”



2 équipes s’affrontent (matchs de 6 minutes).



Le vainqueur reste, le perdant cède sa place à une nouvelle équipe.



Personne ne peut enchaîner plus de 2 matchs d’affilée (oui, même toi, futur MVP).



Un perdant peut revenir dans le tournoi plus tard.



Un double-vainqueur peut aussi repartir dans la boucle ensuite.



Objectif du rythme, du fun, et de la place pour tout le monde sur le terrain.





Terrain de basket gonflable

Animations tirées au cordeau par le Comité 13

Concours de tirs en course & lancers francs — venez tenter votre série parfaite !





Basket Santé (adultes)

Atelier Basket Santé animé par Guillaume — 20 minutes pour bouger en douceur



11h00, 13h00 et 15h00

Places limitées, ambiance détendue, bénéfices garantis.





Puissance 4 (version mini-basketteurs)

Jeu de tirs pour les moins de 10 ans — avec la présence du Comité pour réguler les flux et garder tout le monde en sécurité.

But aligner quatre pions… à coups de jolis shoots !







et aussi………..démonstrations de cheerleaders, hip-hop, Dott, et bien d’autres encore.







Infos pratiques

Horaires 10h 17h en continu

Accès libre, pas d’inscription nécessaire

Tenue conseillée baskets, bonne humeur, et une petite bouteille d’eau

Tout public ateliers santé réservés aux adultes, Puissance 4 pour les –10 ans .

Place Jean Jaurès Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 15 84

English :

Sunday November 16, from 10am to 5pm, Place Jean-Jaurès, for a day of sport and smiles.

In partnership with the town halls of the 1st and 7th arrondissements, the 4th and 5th arrondissements and the Bouches-du-Rhône Basketball Committee.

German :

Am Sonntag, den 16. November, treffen Sie sich von 10 bis 17 Uhr auf der Place Jean-Jaurès zu einem Tag des Sports & Lächelns.

In Partnerschaft mit den Stadtverwaltungen des 1. und 7. Arrondissements, des 4. und 5. Arrondissements und dem Basketballkomitee des Departements Bouches-du-Rhône.

Italiano :

Domenica 16 novembre, dalle 10 alle 17, unitevi a noi in Place Jean-Jaurès per una giornata di sport e sorrisi.

In collaborazione con i municipi del 1° e del 7° arrondissement, del 4° e del 5° arrondissement e con il comitato di pallacanestro di Bouches-du-Rhône.

Espanol :

El domingo 16 de noviembre, de 10.00 a 17.00 horas, únase a nosotros en la plaza Jean-Jaurès para una jornada de deporte y sonrisas.

En colaboración con los ayuntamientos de los distritos 1 y 7, 4 y 5 y el Comité de Baloncesto de Bouches-du-Rhône.

L’événement Courir ensemble édition basketball Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille