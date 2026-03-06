Courir pour guérir Penmarc’h Rue du Phare Penmarch
Courir pour guérir Penmarc’h Rue du Phare Penmarch dimanche 12 avril 2026.
Courir pour guérir Penmarc’h
Rue du Phare Phare d’Eckmühl Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
4ème édition de Courir pour guérir Penmarc’h est une épreuve inscrite au calendrier du running en Bretagne.
Courses et marche solidaires contre les cancers pédiatriques.
Départ à 9h30 course pour les enfants (900m)
Départ à 10h00 course 5 km et 10 km
Départ 10h15 marche 5 km ou 10 km
Inscription via le QR code sur l’affiche.
Merci pour votre soutien.
Nous recherchons aussi des bénévoles pour aider à l’organisation (parcours, accueil, ravitaillement…). .
Rue du Phare Phare d’Eckmühl Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Courir pour guérir Penmarc’h
L’événement Courir pour guérir Penmarc’h Penmarch a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Destination Pays Bigouden