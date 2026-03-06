Courir pour guérir Penmarc’h Rue du Phare Penmarch

Courir pour guérir Penmarc’h

Rue du Phare Phare d’Eckmühl Penmarch Finistère

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

4ème édition de Courir pour guérir Penmarc’h est une épreuve inscrite au calendrier du running en Bretagne.

Courses et marche solidaires contre les cancers pédiatriques.

Départ à 9h30 course pour les enfants (900m)

Départ à 10h00 course 5 km et 10 km

Départ 10h15 marche 5 km ou 10 km

Inscription via le QR code sur l’affiche.

Merci pour votre soutien.

Nous recherchons aussi des bénévoles pour aider à l’organisation (parcours, accueil, ravitaillement…). .

+33 2 98 58 60 19

English : Courir pour guérir Penmarc’h

