Courir pour le téléthon Parc du manoir Matour

Courir pour le téléthon

Parc du manoir Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 13:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Courir ou marcher pour le téléthon. Un circuit de 6 km pour la randonnée.

Pour courir, c’est sur un circuit de 2 km que vous pourrez faire autant de foi que vous le souhaitez , en donnant 2 € par tour. Les départs se font toutes les 30 minutes à partir de 13h et ce jusqu’à 17h.

Les 3 plus rapides sur un tour (hommes et femmes ) seront récompensés et le coureur et la coureuse qui aura fait le plus grand nombre de tour seront récompensés, tous les bénéfices iront au téléthon.

Sur place buvette, crêpes, ambiance musicale… .

Parc du manoir Maison des Patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 01 12 philippe.lapalus@orange.fr

