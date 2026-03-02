Courir. Ressentir. Respirer Office de Tourisme Arbois Poligny Arbois Coeur du Jura Arbois

Courir. Ressentir. Respirer

Office de Tourisme Arbois Poligny Arbois Coeur du Jura 17 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 13:30:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01

L’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Cœur du Jura a l’honneur de vous présenter l’exposition photo “Courir. Ressentir. Respirer.”, des clichés de Tom Gavand.

Vous pourrez découvrir cette exposition photo au bureau d’Arbois.

L’exposition “Courir. Ressentir. Respirer.” propose une immersion au cœur du trail, là où le corps dialogue avec la nature et où chaque foulée raconte une histoire.

Coureur depuis plusieurs années, Tom Gavand a choisi, il y a quatre ans, d’unir sa passion pour le sport et son intérêt pour l’image. Il s’est alors naturellement orienté vers la photographie sportive. Il connaît l’intensité d’une montée, la solitude d’un long kilomètre, l’euphorie d’une arrivée. Cette compréhension intime de l’effort lui permet d’anticiper les gestes, de saisir les regards et d’immortaliser l’authenticité brute des émotions.

À travers son objectif, il capte bien plus que des performances sportives. Il saisit l’instant fragile où l’émotion affleure. Ses clichés mettent en lumière la joie, le dépassement de soi, la fatigue ou encore la vulnérabilité des coureurs, dans des paysages naturels emblématiques du territoire. Les tirages, réalisés par un imprimeur local, affirment l’ancrage jurassien du projet.

Chaque photographie est un fragment d’humanité. Une trace laissée sur les chemins. .

Office de Tourisme Arbois Poligny Arbois Coeur du Jura 17 Rue de l'Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

English : Courir. Ressentir. Respirer

