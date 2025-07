Courir, sauter, lancer ! Mers-les-Bains

Courir, sauter, lancer ! Mers-les-Bains jeudi 17 juillet 2025.

Courir, sauter, lancer !

Mers-les-Bains Somme

Une semaine d’initiation gratuite à l’athlétisme pour les 4-17 ans / Depuis 2006, les jeunes athlètes et bénévoles du COB Athlétisme font bouger l’été en déplaçant un véritable stade d’athlétisme au cœur de votre ville ! Chaque juillet, pendant une semaine, venez découvrir gratuitement les disciplines de l’athlétisme dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Au programme pour les enfants et ados de 4 à 17 ans sprint, saut en longueur et en hauteur, lancer, saut à la perche, course d’orientation un mélange de sport et d’aventure en famille !

Du 15 au 19 juillet, vous savez où nous trouver sur le stade de Eu et les plages de Ault, Mers, Le Tréport et Criel 0 .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

