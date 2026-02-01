COURNONTERRAL EN MODE CARNAVAL

Place Pierre Viala Cournonterral Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-13

Ne manquez pas Cournonterral en mode Carnaval les 07,13,14 15,16 et 17 février 2026 !

Ne manquez pas Cournonterral en mode Carnaval les 07,13,14 15,16 et 17 février 2026 !

Samedi 07/02 thème Steampunk

Organisée par le groupe carnavalesque en partenariat avec Lo Chivalet

Place Viala et Halles Lassalvy

8h Fougasset des villas animé par Lo Chivalet

Au programme

Apéritif et restauration

Déambulation musicale

Exposition pédagogique Le monde de Jules Verne

Marché des créateurs artisans d’objets, matériels et costumes steampunk

Vendredi 13/02 Soirée Festive dans les Halles

Samedi 14/02 Journée Gallo-Romaine

et bien d’autres événements

Programme complet ci-dessous .

Place Pierre Viala Cournonterral 34660 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss Cournonterral in Carnival mode on February 07, 13, 14, 15, 16 and 17, 2026!

L’événement COURNONTERRAL EN MODE CARNAVAL Cournonterral a été mis à jour le 2026-01-29 par 34 OT MONTPELLIER