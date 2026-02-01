COURNONTERRAL EN MODE CARNAVAL Cournonterral
COURNONTERRAL EN MODE CARNAVAL
samedi 7 février 2026.
COURNONTERRAL EN MODE CARNAVAL
Place Pierre Viala Cournonterral Hérault
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-17
2026-02-07 2026-02-13
Ne manquez pas Cournonterral en mode Carnaval les 07,13,14 15,16 et 17 février 2026 !
Samedi 07/02 thème Steampunk
Organisée par le groupe carnavalesque en partenariat avec Lo Chivalet
Place Viala et Halles Lassalvy
8h Fougasset des villas animé par Lo Chivalet
Au programme
Apéritif et restauration
Déambulation musicale
Exposition pédagogique Le monde de Jules Verne
Marché des créateurs artisans d’objets, matériels et costumes steampunk
Vendredi 13/02 Soirée Festive dans les Halles
Samedi 14/02 Journée Gallo-Romaine
et bien d’autres événements
Programme complet ci-dessous .
Place Pierre Viala Cournonterral 34660 Hérault Occitanie
English :
Don’t miss Cournonterral in Carnival mode on February 07, 13, 14, 15, 16 and 17, 2026!
